Военный пытался угнать автомобиль с женщиной внутри

Военный хотел угнать машину. Фото: Prm

В Николаеве военный пытался угнать автомобиль.

Владелец авто рассказал, что когда он находился возле своего транспортного средства, к нему подошел незнакомец в военной форме и попросил помочь завести с буксира его Chevrolet Niva. Мужчина согласился и пошел к автомобилю, а потом заметил, что в это время незнакомец не пошел с ним, а уже сел в его Mercedes и начал заводит его. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"В салоне находилась жена заявителя, которая начала выталкивать злоумышленника с сиденья водителя, однако автомобиль уже начал движение. В этот момент за руль схватился и заявитель, и резко дернув за ручник, остановил Mercedes и вытащил из него незнакомца, который быстро скрылся с места происшествия , оставив Chevrolet Niva, на которой передвигался", - говорится в сообщении.

Правоохранителям через несколько часов удалось задержать злоумышленника.

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"Выяснилось, что похитителем является неоднократно судимый 42-летний военнослужащий, который утром незаконно завладел служебным автомобилем Chevrolet Niva, а когда в нем кончилось горючее, решил похитить Mercedes", - рассказали правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 289 УК Украины "Незаконное завладение транспортным средством", военнослужащему грозит до пяти лет лишения свободы.

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