Вода в бочках, из еды только каша: в саду дети учатся в плохих условиях

В поселке Мельница-Подольская Тернопольской области, воду в детсад привозят бочками, из-за чего ее не хватает детям.

Вместо сбалансированного рациона у детей только каша и макароны, пишет tsn.ua. В поселке функционирует только одна школа и детский сад, однако условия там проблематичны.

"Я - мать троих детей. У меня один ребенок посещает сад, двое - школу. У нас в поселке один садик и школа, где учится 450 детей. И с питанием, и с водой - проблемы, что в саду, что в школе. С начала года депутаты местного ОТГ повысили оплату на питание, как для родителей, так и увеличили средства, выделяемые из местного бюджета. Так, за питание в саду с этого года 14 гривен платят родители и еще 14 грн - из бюджета. Ранее - 7 гривен платили родители, еще 10 - из бюджета. То есть сейчас на питание детей выделяется 28 гривен. Это было сделано для того, чтобы улучшить рацион. Но ничего не изменилось. Куда деваются деньги - мы не понимаем. Зато родители неоднократно просили калькуляцию тех продуктов, которые закупаются для детей. Мы постоянно обращались к руководству ОТГ, саду и школе. Реакции нет ", - рассказала мать одного из воспитанников детсада Галина Борщ.

Фото: tsn.ua

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Также, родителей заставляют приносить свои продукты.

В рационе нет салатов. Такое, как соленые огурцы или помидоры, это должны в сад приносить родители. С начала сентября до декабря 2020 в детском рационе вообще не было мяса, потому что местная власть не смогла заключить какие-то договоры с поставщиками. Сейчас могут изредка дать котлетку, вес которой будет где-то 30-40 граммов. Первых блюд в начальной школе - вообще нет. Их отменили, чтобы якобы улучшить "второе", - рассказала женщина.

Известно, что в детском саду не могут решить проблемы с водоснабжением. Это продолжается уже 22 года. Ее привозят в бочках.

"Вода довозится бочками из колодца, но детям ее не хватает. Это - многовековой вопрос. Потому что у нас уже 22 года в Мельнице-Подольской не могут организовать централизованное водоснабжение. Все как бы на завершающем этапе. На этот раз власти обещают к сентябрю подключить водоснабжение в сад. Но обещать и делать - это разные вещи. Ибо мы еще в прошлом году обращались к ним и они обещали, что вода будет. В туалеты воду заносят, но там все устаревшее, оно годами не меняется. На сад никто не обращает внимания: все, как было 30 лет назад, так и есть по сей день. Окна поменяли, а стены и крыша — в ужасном состоянии. Когда мы просим что-то отремонтировать, нам говорят - нет денег. Косметические работы в саду родители делают за свой счет ", - сказала Галина Борщ.

В пресс-службе Тернопольской ОГА сообщили, что сад находится в подчинении местной общины. Там должны решить проблему с питанием и водоснабжением.

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