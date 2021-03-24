 
Ексклюзивы
1/5
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 522
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 630
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 567
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 306
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
1 Просмотров: 756
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 351
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 306
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 783
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1071
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
12 Просмотров: 2421
Фото
Все фото
4
3
5
12
4
Вода в бочках, из еды только каша: в саду дети учатся в плохих условиях
Вода в бочках, из еды только каша: в саду дети учатся в плохих условиях
Ваш родственник в беде: мошенник выманил у женщины $7 тыс.
Ваш родственник в беде: мошенник выманил у женщины $7 тыс.
2-летнего мальчика нашли в лесу
2-летнего мальчика нашли в лесу
С убитым профессором прощались возле университета: как это было и что говорят в полиции
С убитым профессором прощались возле университета: как это было и что говорят в полиции
BMW с тремя людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
BMW с тремя людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
Видео
Все видео
Развлечения на качелях обернулись трагедией для ребенка
Развлечения на качелях обернулись трагедией для ребенка
"Деньги и телефоны на стол. Завалю"- появилось видео вооруженного ограбления (18+)
"Деньги и телефоны на стол. Завалю"- появилось видео вооруженного ограбления (18+)
Реку превратили в мусорную свалку: шокирующие кадры
Реку превратили в мусорную свалку: шокирующие кадры
Драка в супермаркете: охранника уволили
Драка в супермаркете: охранника уволили
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Интервью
1/5
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 630
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 576
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 306
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1143
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 495
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
23 марта 2021
Просмотров: 162
Реванш для Шевченка
– Зідан – це щось із чимось, – каже приятель студентських років. На трибуні київського "Олімпійського" 4 вересня 1999-го ...
среда, 24 марта 2021 10:28

Вода в бочках, из еды только каша: в саду дети учатся в плохих условиях
4

  Комментировать

В поселке Мельница-Подольская Тернопольской области, воду в детсад привозят бочками, из-за чего ее не хватает детям.

Вместо сбалансированного рациона у детей только каша и макароны, пишет tsn.ua. В поселке функционирует только одна школа и детский сад, однако условия там проблематичны.

"Я - мать троих детей. У меня один ребенок посещает сад, двое - школу. У нас в поселке один садик и школа, где учится 450 детей. И с питанием, и с водой - проблемы, что в саду, что в школе. С начала года депутаты местного ОТГ повысили оплату на питание, как для родителей, так и увеличили средства, выделяемые из местного бюджета. Так, за питание в саду с этого года 14 гривен платят родители и еще 14 грн - из бюджета. Ранее - 7 гривен платили родители, еще 10 - из бюджета. То есть сейчас на питание детей выделяется 28 гривен. Это было сделано для того, чтобы улучшить рацион. Но ничего не изменилось. Куда деваются деньги - мы не понимаем. Зато родители неоднократно просили калькуляцию тех продуктов, которые закупаются для детей. Мы постоянно обращались к руководству ОТГ, саду и школе. Реакции нет ", - рассказала мать одного из воспитанников детсада Галина Борщ.

Воду в детсад привозят бочками, из-за чего ее не хватает детям
Фото: tsn.ua
Родителей заставляют приносить свои продукты
Вместо сбалансированного рациона у детей только каша и макароны
В детском саду не могут решить проблемы с водоснабжением. Это продолжается уже 22 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воспитатели детсада издевались над мальчиком

Также, родителей заставляют приносить свои продукты.

В рационе нет салатов. Такое, как соленые огурцы или помидоры, это должны в сад приносить родители. С начала сентября до декабря 2020 в детском рационе вообще не было мяса, потому что местная власть не смогла заключить какие-то договоры с поставщиками. Сейчас могут изредка дать котлетку, вес которой будет где-то 30-40 граммов. Первых блюд в начальной школе - вообще нет. Их отменили, чтобы якобы улучшить "второе", - рассказала женщина.

Известно, что в детском саду не могут решить проблемы с водоснабжением. Это продолжается уже 22 года. Ее привозят в бочках.

"Вода довозится бочками из колодца, но детям ее не хватает. Это - многовековой вопрос. Потому что у нас уже 22 года в Мельнице-Подольской не могут организовать централизованное водоснабжение. Все как бы на завершающем этапе. На этот раз власти обещают к сентябрю подключить водоснабжение в сад. Но обещать и делать - это разные вещи. Ибо мы еще в прошлом году обращались к ним и они обещали, что вода будет. В туалеты воду заносят, но там все устаревшее, оно годами не меняется. На сад никто не обращает внимания: все, как было 30 лет назад, так и есть по сей день. Окна поменяли, а стены и крыша — в ужасном состоянии. Когда мы просим что-то отремонтировать, нам говорят - нет денег. Косметические работы в саду родители делают за свой счет ", - сказала Галина Борщ.

В пресс-службе Тернопольской ОГА сообщили, что сад находится в подчинении местной общины. Там должны решить проблему с питанием и водоснабжением.

В Черновцах в детском саду №42 "Перлинка" разразился скандал. Отец воспитанницы детсада Игорь Лесько заявил, что его ребенка демонстративно не поздравили с 8 марта, ведь он не сдал денег на подарок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вода в бочках, из еды только каша: в саду дети учатся в плохих условиях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
марта

Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"

За нарушение языкового закона ввели двухмесячный арест

Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах

Итальянцев расстреляли в пещере

Умер дирижер хора им. Веревки

Придворные офицеры задушили царя

Пилот-самоубийца убил себя и еще 149 человек

Самое читаемое
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 85207
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 11529
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 8001
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель Просмотров: 7434
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 6120
Происшествия
Не брали в больницу, пока не начал кашлять кровью: в Египте скончался стоматолог из Украины
Не брали в больницу, пока не начал кашлять кровью: в Египте скончался стоматолог из Украины Просмотров: 126
Развлечения на качелях обернулись трагедией для ребенка
Развлечения на качелях обернулись трагедией для ребенка
 Просмотров: 234
Еще одному участнику акции под ОП вручили подозрение
Еще одному участнику акции под ОП вручили подозрение Просмотров: 180
Мужчина жестоко избивал жену на глазах у детей
Мужчина жестоко избивал жену на глазах у детей Просмотров: 639
"Деньги и телефоны на стол. Завалю"- появилось видео вооруженного ограбления (18+)
"Деньги и телефоны на стол. Завалю"- появилось видео вооруженного ограбления (18+)
 Просмотров: 1665
Больше всего комментируют
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
3
Из-за войны и коррупции Раду, почему-то, не созывают. В парламенте удивляются инициативе "слуг"
3
Протест под ОП: начались преследования организаторов
Голосов: 44
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть