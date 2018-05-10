Во львовском кинотеатре посетителя побил каратист

Спортсмена после драки задержали. Фото: ki.ill.in.ua

Чемпион Украины по каратэ в тяжелом весе 2017 Ярослав Горуна совершил нападение на зрителя в одном из львовских кинотеатров.

На вечернем сеансе "Мстителей" в зале было всего 30 зрителей, - пишет ТСН.

"Он обернулся к нам, сказал, чтобы мы были потише. Ну, в принципе, очень сильно мы там не шумели, то есть никому, кроме него, мы не мешали. Фильм шумный, а не опера, там война межгалактическая, грубо говоря", - рассказал пострадавший Иван Боровец.

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После нескольких предупреждений человек спортивного телосложения начал бить Ивана в лицо.

"Ударов было несколько. После первого удара муж просто упал, а этот продолжал бить. Я его отдирали от мужа, но сила у меня не такая, как у него, скажем так", - говорит жена пострадавшего Лилия Боровец.

В пострадавшего медики диагностировали черепно-мозговую травму и травмы костей лицевого черепа. Травмы средней степени тяжести.

"Эта травма сама по себе не является критически тяжелой для пациента, но критически опасны последствия, к которым она может привести, поэтому пациент у нас лежит и проходит специфическое лечение", - пояснил заведующий нейрохирургического отделении больницы скорой помощи Андрей Токарский.

Спортсмена после драки задержали. Полиция открыла уголовное производство об умышленных тяжких телесных повреждениях. Оно предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет. Зараз спортсмен на свободе, он вышел под залог 105 тысяч гривен. Горуна - член национальной сборной по каратэ и сейчас должен быть на чемпионате Европы в Сербии.

"Он тренер в клубе, его просто любят, обожают много детей, и поэтому, по моему мнению, это было спровоцированное какое-то действие. Он говорил, что это была чистая провокация со стороны этого человека", - рассказал тренер Антон Никулин.

Драка возникла на глазах у администратора зала, который как раз зашел проверить, все ли в порядке. Предотвратить конфликт мужчина не смог, потому что все произошло мгновенно.

В кинотеатре Multiplex, что в одном из торговых центров Львова, избили зрителя за разговоры во время сеанса.Мужчину с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали в больницу.