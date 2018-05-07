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понедельник, 07 мая 2018 16:09

Мужчине сломали лицевую кость в кинотеатре

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Мужчине сломали лицевую кость в кинотеатре
Зрителя избили за разговоры во время сеанса. Фото: igora.ru

В кинотеатре Multiplex, что в одном из торговых центров Львова, избили зрителя за разговоры во время сеанса.

Мужчину с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Нападающему грозит до 8 лет лишения свободы. - пишет ZAXID.NET

Случай произошел еще 2 мая. 24-летнего мужчину во время просмотра фильма в одном из кинотеатров избил 27-летний львовянин. У пострадавшего диагностировали множественные переломы костей лицевого скелета, левосторонний гемосеноз.

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"По его словам, пострадавший разговаривал с женой во время сеанса и не реагировал на замечания", - сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Мужчине, который избил зрителя, сообщили о подозрении в совершении преступления.Ему грозит от пяти до восьми лет лишение свободы. Суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 105 тыс. гривен. Досудебное расследование продолжается.

В Киеве водителю маршрутки №301 не понравилось замечание пассажира, жителя Винницы Юрия Кирилюка и он решил наказать его с помощью биты.

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Дата
07
мая

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