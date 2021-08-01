Во Львовской области подросток истек кровью через рану на ноге. Мать обвиняет медиков

Фото: Нацполіція

Во Львовской области правоохранители расследуют смерть 16-летнего подростка. Тот ранил ногу, когда прыгал с друзьями через забор и за короткое время истек кровью. помощи медиков ребенок не дождался. Об этом сообщает "Сегодня".

По словам матери подростка ей позвонили друзья сына и сообщили, что тот поранился, когда решил продемонстрировать свое умение в паркуре и умер. Когда женщина прибежала на место, то увидела на ноге сына рваную рану.

Друзья погибшего подростка рассказали, что несколько раз пытались дозвониться в скорую, но там включался автоответчик. А после того, как им ответили, стали расспрашивать как лучше подъехать к территории. Мать мальчика считает, что если бы врачи прибыли на вызов сразу то ее сын мог бы жить.

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В свою очередь, в Центре экстренной медицинской помощи журналистам рассказали, что при большом количестве звонков, некоторые из них не доходят, но при повторном звонке на линию 103 можно дозвониться.

"Процент звонков, которые у нас не доходят - от 5 до 7% в зависимости от времени", - объяснил и.о директора Львовского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Васько.

Медики же уверяют, что с момента дозвона на линию, их бригада прибыла на место ЧП за 11 минут, а не 20, как говорят свидетели. Там же соглашаются, что рана у мальчика была опасной своей кровопотерей. Рассмотреть дело взялись правоохранители.

В Теребовлянском районе на Тернопольщине 16-летний парень погиб, пока ждал родителей с работы.