16-летний парень погиб, пока ждал родителей с работы

На Тернопольщине утонул 16-летний юноша из многодетной семьи. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Теребовлянском районе на Тернопольщине погиб 16-летний юноша из многодетной семьи.

Он утонул в искусственном водоеме на территории частного предприятия, пока ждал родителей с работы, пишет местное издание "За Збручем".

Отмечается, что парень в тот день пришел на работу к родителям. Ждал их на пруду. В конце рабочего дня, в 17:00, отец пытался дозвониться к сыну, но тот на звонки не отвечал. Вместе с коллегами пошли его искать.

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Около 18.00 один из рабочих на берегу пруда увидел одежду ребенка, а в водоеме - тело. Реанимировать парня медики не смогли.

Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

В селе Забужье Каменка-Бугской ТГ Львовской области в частном пруду утонул 18-летний студент. Он отдыхал там с друзьями. Тело нашли на следующий день.