Во Львове вора настигла мгновенная карма: полицейские помогли

Вору еще оказали первую медицинскую помощь, поскольку он порезался, когда разбил окно. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Во Львове по ул. Симона Петлюры полицейским пришлось снимать налетчика из балкона квартиры, поскольку самостоятельно спуститься он не мог.

Инцидент произошел 9 февраля около 05:00, сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

"На линию 102 позвонила жительница многоэтажки и сообщила, что к ним в квартиру проник неизвестный. Злоумышленник разбил окно и залез в помещение. Когда этот факт обнаружили жильцы, то мужчина покинул помещение тем же путем, но не смог спуститься", - говорится в сообщении. .

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Патрульные приехали на место происшествия и увидели на балконе второго этажа злоумышленника.

"Полицейский поднялся туда и помог ему слезть. Инспекторы предоставили 28-летнему мужчине в медицинскую помощь, ведь он ранил руки, когда разбил окно", - добавили в полиции.

Львовянин был госпитализирован в больницу с признаками наркотического опьянения. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Видео помощи грабителю – по ссылке.

В Корабельном районе Херсона хозяин застал в квартире неизвестного мужчину, который спал на кровати. Позже выяснилось, что это грабитель.