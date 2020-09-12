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суббота, 12 сентября 2020 13:17

В заповеднике произошел пожар
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На Николаевщине произошел пожар в заповеднике
Фото: ГСЧС
На Николаевщине произошел пожар в заповеднике
На Николаевщине произошел пожар в заповеднике
На Николаевщине произошел пожар в заповеднике

В Николаевской обл. на территории заповедника "Еланецкий степь" произошел пожар.

Горит на площади 8,5 га, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС области.

О пожаре сухостоя возле с. Михайловка в Новоодесском районе сообщили 11 сентября в 13.55.

"По прибытию установлено, что горит 2 га на территории Михайловского сельского совета, Михайловского природоохранного-научно-исследовательского отделения естественного заповедника "Еланецкая степь" (2,5 га), другая открытая территория (4 га)", - добавили спасатели.

Из-за ветра огонь быстро распространялся сухой травой, кустарниками и лиственным настилом.

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Привлекли 11 единиц техники и 34 человека.

В 15.30 пожар локализован, в 19.00 ликвидирован на общей площади 8,5 га, ее причины устанавливаются.

В Кривом Роге ночью вспыхнул пожар. Вблизи одной из шахт занялся полигон с мусором. Об этом сообщает ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области.

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