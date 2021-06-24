В столичной пятиэтажке вспыхнул пожар: видео ЧП

Пожарные машины на месте происшествия. Фото: Патрульная полиция Киева

В четверг, 24 июня, на ул. Липинского в Киеве загорелась мансарда пятиэтажного дома.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева, пишет "Сегодня".

"Загорелась мансарда, площадью около 120 кв. м. Жителей эвакуировали. Информация о пострадавших и погибших пока не поступала", - рассказали в ГСЧС.

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К тушению огня привлекли 32 пожарных и восемь единиц спасательной техники. Пожарным пока удалось локализовать пламя.

На время тушения движение транспорта по улице перекрыла полиция.

В пересадочном узле станции метро Золотые ворота в Киеве вспыхнуло в системе коммуникаций. Рабочий пытался потушить огонь с помощью швабры и тряпки.