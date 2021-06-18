"Техника поражает": пожар в киевском метро тушили шваброй

Рабочий пытался потушить огонь шваброй с тряпкой. Фото: скриншот с видео

В пересадочном узле станции метро Золотые ворота в Киеве вспыхнуло в системе коммуникаций. Рабочий пытался потушить огонь с помощью швабры и тряпки.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram.

"Техника пожаротушения в столичной подземке просто поражает", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что присутствующий у места возгорания мужчина предупреждал всех пассажиров об опасности. Вскоре туда подошел сотрудник метрополитена. В руках держал швабру с тряпкой. Этим и пытался потушить огонь.

Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда откроют новую станцию метро в Киеве

17 июня Киевом прокатилась волна "минирований". Аноним сообщил о минировании четырех станций метро, Центрального железнодорожного и Южного вокзала и самолета в аэропорту "Борисполь".