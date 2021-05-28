В садах и школах нашли плесень и тараканов: шокирующие видео

В пищеблоках овощи покрыты плесенью, бегают тараканы и обнаружен помет мышей. Фото: education.24tv.ua

В детских садах и школах Херсона провели проверку и обнаружили вопиющие нарушения. В кухнях и столовых царит жуткая антисанитария.

В пищеблоках овощи покрыты плесенью, бегают тараканы и обнаружен помет мышей. Об этом в Facebook сообщил ведущий Максим Несмиянов.

В частности речь идет о школе №38, которая находится в Зеленовке, и СШ№ 4 в Херсоне, микрорайон Северный.

"Знакомьтесь – это возможно будущая кухня детского лагеря при школе №4 в Херсоне. Интересный город! Что удивило? Нашли помет от мышей в школе №38 (Зеленовка. - Gazeta.ua), окна не везде есть на кухнях, плесень и т. д. Дорогие херсонские чиновники, вы в своей любви к деньгам губите все живое!" - написал Несмиянов под видео.

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Немного позже он показал в соцсети видео из кухни в одной из школ.

"Школа № 33 в Херсоне. Я думаю, на видео без комментариев все понятно. Это была последняя кухня, где мы нашли персонал, далее по решению руководителя компании сотрудники покинули цеха в школах", - написал он под роликом.

На видео можно увидеть, что окна в кухне затянуты пленкой вместо стекла. Зимой здесь безумный холод. Тут живут на подоконниках муравьи.

В комментариях люди попросили ведущего проинспектировать и другие города Украины на предмет нарушений на кухнях школьных и дошкольных учреждений.

В поселке Мельница-Подольская Тернопольской области воду в детсад привозят бочками, из-за чего ее не хватает детям. Вместо сбалансированного рациона, у детей только каша и макароны. В поселке функционирует только одна школа и детский сад, однако условия там проблематичны.