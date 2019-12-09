В Польше нашли тела двух украинцев

Жертвами стали граждане Украины, которые работали в школе Фото: tsn.ua

8 декабря в городе Доброславом в коммуне Пулавы в одном из жилых домов правоохранители нашли тела двух мужчин.

На трупах обнаружили колотые раны, пишет lublin112.

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Жертвами стали граждане Украины, которые работали в школе. По делу задержали подозреваемого. Им оказался украинец. Польские полицейские устанавливают подробные обстоятельства преступления.

1 декабря во Польше поезд Интерсити врезался в фургон с украинцами. Авария произошла на участке между железнодорожными станциями Гербы Новое и Панки. Поезд двигался из Перемышля до Щецина, сообщает "Польское радио".