В Польше поезд врезался в фургон с украинцами

Водитель фургона был нетрезв. Фото: MY.UA

1 декабря во Польше поезд Интерсити врезался в фургон с украинцами.

Авария произошла на участке между железнодорожными станциями Гербы Новое и Панки. Поезд двигался из Перемышля до Щецина, сообщает "Польское радио".

Автомобиль съезжал по переезду, когда произошла авария. На место прибыли пожарные, медицинские службы, полиция и представители железнодорожной компании. Раненых госпитализировали в Ченстохове. Их жизни ничего не угрожает.

Пострадавшие украинцы являются работниками одного из предприятий Клобуцкого унзда Силезского воеводства на юге Польши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бус с украинцами разбился в Чехии: первые данные о погибших и пострадавших

В полиции сообщили, что водитель и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения.

Железнодорожное движение на участке было временно приостановлено. Никто из пассажиров поезда не пострадал.

Автобус с украинскими номерами попал в ДТП в селе Роза Подкарпатского воеводства, Польша. В салоне ехали 11 человек.