В полиции вычислили террористов, из-за которых эвакуировали 32 тыc. граждан

 
Ексклюзивы
1/5
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 936
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 459
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2358
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4824
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 423
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1917
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4618
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43590
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 468
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Фото
Все фото
3
9
3
10
3
Мужчина поджег чужое авто и не смог объяснить причину
Мужчина поджег чужое авто и не смог объяснить причину
В гидрантах не было давления: подробности масштабного пожара в Одесской психбольнице
В гидрантах не было давления: подробности масштабного пожара в Одесской психбольнице
Женщину поймали на продаже 15-летней дочери
Женщину поймали на продаже 15-летней дочери
Страшный пожар в психбольнице унес 6 жизней: фото и видео
Страшный пожар в психбольнице унес 6 жизней: фото и видео
Масштабная авария в Польше: украинец стал героем
Масштабная авария в Польше: украинец стал героем
Видео
Все видео
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Судят женщину за убийство троих собственных детей
Судят женщину за убийство троих собственных детей
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
Вертолет упал на крышу небоскреба: показали видео катастрофы
Вертолет упал на крышу небоскреба: показали видео катастрофы
Горящую Одесскую психбольницу засняли с дрона
Горящую Одесскую психбольницу засняли с дрона
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2844
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5004
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 549
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 954
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
вторник, 11 июня 2019 16:25

В полиции вычислили террористов, из-за которых эвакуировали 32 тыc. граждан

  Комментировать

"За прошедшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе", - пишет на Facebook первый заместитель председателя в Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Правоохранители эвакуировали более 32 тыс. граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Люди слышат новости о минировании и пытаются повторить те же действия

"Отбросы просто издевались на гражданами Украины", - пишет Аброськин.

Большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий из почтового сервиса с присвоенной IP-адресу в указанный временной период, принадлежащей компании, зарегистрированной в РФ.

Автор: facebook
  В полиции вычислили террористов
В полиции вычислили террористов
Автор: facebook
  В полиции вычислили террористов
В полиции вычислили террористов
Автор: facebook
  В полиции вычислили террористов
В полиции вычислили террористов

Из-за анонимных сообщений о заминировании правоохранители проводят обследование территории Верховной Рады и других объектов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В полиции вычислили террористов, из-за которых эвакуировали 32 тыc. граждан». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Духовенство выступило против памятника Хмельницкому

Публицист выступил в Париже на украинском языке

75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине

Английский король завещал похоронить себя около третьей жены

Первый православный храм города разрушили казаки

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 54524
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 36273
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
20
 Просмотров: 28495
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 25822
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 24843
Происшествия
Именинницу разрубил и выбросил в реку ее знакомый
Именинницу разрубил и выбросил в реку ее знакомый Просмотров: 108
Супруги умерли во время отпуска от неизвестной болезни
Супруги умерли во время отпуска от неизвестной болезни Просмотров: 495
Женщина продавала боевые гранаты в подземном переходе
Женщина продавала боевые гранаты в подземном переходе Просмотров: 180
Подозреваемый в убийстве "Сармата" не явился в суд "из-за болезни"
Подозреваемый в убийстве "Сармата" не явился в суд "из-за болезни" Просмотров: 63
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
35
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
29
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
27
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
20
Партии показали первые десятки своих списков
Голосов: 69
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua