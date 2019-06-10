Верховную Раду эвакуировали

В Верховной раде ищут бомбу. Фото: DW

Через анонимные сообщения о заминировании правоохранители проводят обследование территории Верховной Рады и других объектов.

"Уже несколько сообщений о заминировании: 5 станций метро, министерство, два магазина, ВРУ и три университета", - сообщает начальник отдела коммуникаций Национальной полиции Киева Оксана Блищик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве "заминировали" 2 центральные станции метро (обновлено)

Правоохранители проверяют информацию о минировании.

В ночь на 7 июня из аэропорта "Жуляны" массово эвакуировали всех пассажиров и персонал. В помещении искали взрывоопасные предметы, о которые кто-то сообщил по телефону горячей линии анонимно.