В ночном пожаре погибли супруги, которым дважды вызывали "скорую"

22 октября в 23:00 в с. Бабеновка Каланчацкого района Херсонской области загорелся частный дом.

Погибли 47-летние супруги. Спасся их 15-летний сын - парня на момент пожара не было дома, рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: ks.dsns.gov.ua На Херсонщине в ночном пожаре погибли 47-летние супруги

"Помещение было охвачено едущим дымом, однако пожарные отправились на поиски семьи. В одной из комнат, что не горела, были обнаружены два тела: мужчины и женщины. Мальчика в доме не нашли. Как выяснилось позже на момент возникновения пожара сын супругов был у дяди на соседней улице, помогал по хозяйству. Прибежал из соседней улицы когда увидел горящий дом", - рассказали спасатели.

Автор: ks.dsns.gov.ua 15-летний сын погибших был на момент пожара у дяди. Рассказал, что родителям днем ​​дважды вызывал "скорую"

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По словам парня, в этот день примерно в 12 и 16 часов родителям вызвали скорую помощь через плохое самочувствие.

Пожар удалось ликвидировать через 3,5 часа. Огнем уничтожена кровля дома и вещи домашнего обихода. Причина пожара устанавливается.

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