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понедельник, 24 января 2022 19:18

В МВД объяснили сложности в установлении места нахождения "минеров"

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В МВД объяснили сложности в установлении места нахождения &quot;минеров&quot;
70% сообщений о заминировании поступают из РФ и Белоруссии. Фото: mvs.gov.ua

Сообщения о псевдозаминировании, поступавшие в последний месяц, в большинстве случаев были с оккупированных территорий или из РФ.

Также ложную информацию получали из Беларуси. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает пресс-служба ведомства.

По его данным, за последний месяц в МВД поступило более 500 ошибочных сообщений о взрывчатке. Он объяснил, что псевдозаминирование все чаще используется как инструмент гибридной войны.

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"Очень сложно установить субъекта, который направил это сообщение, потому что часто мы доходим до определенного предела. Например, IP адрес, который привязан к электронной почте и находится на территории РФ", - пояснил Монастырский.

По данным представителей киберполиции, около 70% таких сообщений поступают либо из оккупированных территорий, либо из РФ. Также ложную информацию получали из Беларуси, а только одно сообщение – с территории Украины. Это не только звонки, но и сообщения по электронной почте.

В Украине к таким правонарушениям часто причастны несовершеннолетние. Они не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В Украине с начала 2022 активизировались псевдоминеры. Они анонимно сообщают о минировании государственных учреждений и ТРЦ. Сама же волна "минирований" не прекращается давно.

Только за сутки 12 января в Национальную полицию поступило девять ложных сообщений о заминировании 600 объектов в разных городах Украины. Правоохранители проверяли всю информацию.

Все сообщения о "заминировании" в Украине оказались фейковыми. Это связано с активизацией гибридной войны против Украины.

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