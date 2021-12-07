В Москве мужчина убил двух человек после просьбы надеть маску

Убийцей оказался бывший военный. Фото: Realist.online

В Москве мужчина устроил стрельбу в центре госуслуг, когда его попросили надеть маску.

Два человека погибли, четверо пострадали.

Среди пострадавших - 10-летняя девочка.

СМИ сообщают, что стрельбу устроил бывший военный 45-летний Сергей Глазов.

"Мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попытался выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять. Пулевые ранения получили охранник и оператор", - сообщил источник.

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Убийце назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

В Москве неизвестный устроил стрельбу возле школы №1260. Учебное заведение оцепили правоохранители. Сначала злоумышленник долго стоял возле школы с автоматом. Затем несколько раз выстрелил в воздух и скрылся.