В Москве мужчина убил двух человек после просьбы надеть маску

В Москве мужчина устроил стрельбу в центре госуслуг, когда его попросили надеть маску.
Два человека погибли, четверо пострадали.
Среди пострадавших - 10-летняя девочка.
СМИ сообщают, что стрельбу устроил бывший военный 45-летний Сергей Глазов.
"Мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попытался выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять. Пулевые ранения получили охранник и оператор", - сообщил источник.
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Убийце назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
В Москве неизвестный устроил стрельбу возле школы №1260. Учебное заведение оцепили правоохранители. Сначала злоумышленник долго стоял возле школы с автоматом. Затем несколько раз выстрелил в воздух и скрылся.
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