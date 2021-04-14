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среда, 14 апреля 2021 21:54

В Латвии застрелили украинца

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В Латвии застрелили украинца
В Латвии застрелили украинского футбольного агента Романа Беззубова. Фото: facebook.com/roman.bezzubov

В столице Латвии Риге застрелили украинского футбольного агента Романа Беззубова.

Убийство произошло в среду, 14 апреля. Мужчину застрелили из черного BMW X5. Об этом сообщает латвийское издание jauns.lv.

Беззубов был за рулем своего Volkswagen. Он притормозил, чтобы дать дорогу, когда перед ним остановился черный BMW X5 на российских номерах. С машины открыли стрельбу, в результате которой агент был смертельно ранен.

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Беззубов успел протаранить BMW, после чего его авто выехало за пределы дороги и пробило ограждение. На кузове авто остались следы от пуль.

41-летний Роман Беззубов был агентом украинского чемпиона мира U-20 Николая Мусолитина, выступающего за польскую Лехию, а также голкипера Андрея Кожухаря, который играл за Черноморец и латвийскую Вальмиеру. Ранее Беззубов был футболистом и выступал в Латвии.

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Дата
14
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