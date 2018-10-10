В квартиру координатора С14 бросили взрывное устройство, есть раненный

Около 1:00 10 октября во окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура в Борисполе неизвестные бросили взрывное устройство.

Отец активиста получил ранения ног и потерял много крови, написал в Facebook народный депутат Украины Игорь Луценко.

"Около часа назад в квартиру моего помощника на общественных началах Сергея Мазура Serj Mazur по организации Сечь была брошена взрывное устройство. Пострадал отец Сергея. В больнице, потерял немало крови, ранены ноги. Вынесло стекло окна. Предварительно, граната или взрывпакет. Наиболее вероятная версия - общественная активность Сергея. в частности, при его содействии делу Крысина был предоставлен огромный резонанс. Крысин - один из руководителей титушок во время Майдана, причастен к гибели журналиста Веремия 18 февраля. Вчера как раз совместными нашими усилиями Крысин поехал отбывать наказание в колонию ", - написал Луценко.

Пострадал отец активиста

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Руководителя титушок Юрия Крысина, осужденного за преступления времен Майдана 8 октября отправили из Лукьяновского СИЗО в исправительную колонию в Донецкой области. Также Крысин является фигуратом по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Титушки убили его в центре Киева в ночь на 19 февраля 2014 за попытку сфотографировать их.