С сумками на выход: Крысина этапируют в колонию

Юрий Крысин едет в исправительную колонию в Донецкой области. ФОТО: Лариса Сарган

Главаря титушек Юрия Крысина этапируют в исправительную колонию.

"Пора и на место отбывания наказания. Юрия Крысина, фигуранта дел о пытках во время Майдана, а также об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, этапируют из СИЗО в Киеве в исправительную колонию в Донецкой области", - написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Twitter.

Крысина должны были этапировать 27 сентября, однако тот пожаловался на высокую температуру, плохое самочувствие и остался в Лукьяновском СИЗО.

Ну що, температура спала.

Пора і на місце відбування покарання



Юрія Крисіна, фігуранта справ про катування під час Майдану, а також про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, етапують із СІЗО у Києві до виправної колонії в Донецькій області pic.twitter.com/ncNX8YvEBK — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 8 жовтня 2018 р.

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13 июня Апелляционный суд Киева приговорил Юрия Крысина к 5 годам реального заключения за убийство журналиста Вячеслава Веремия 19 февраля 2014-го. Таким образом суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и стороны пострадавших на приговор первой инстанции, который дал Крысину 4 года условно.