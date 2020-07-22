В Киеве закрыли станцию метро, есть угроза взрыва

На станции, расположенной возле железнодорожного вокзала, обнаружили подозрительный чемодан .. Фото: Киевский метрополитен

На вход и выход закрыли станцию метро Вокзальная в Киеве.

Правоохранители проводят проверку, сообщает КГГА.

На станции, расположенной возле железнодорожного вокзала, обнаружили подозрительный чемодан. Проводят массовую эвакуацию людей.

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В метрополитене заявили, что станция Вокзальная закрыта из-за сообщения о заминировании.

Поблизу із станцією метро Вокзальна знайшли ще одну підозрілу валізу. Проводиться евакуація. Опубліковано Киев Оперативный Середа, 22 липня 2020 р. Сейчас станцию метро открыли. Полиция завершила проверку.

21 июля взрывотехники в полдень обезвредили 2 самодельных взрывных устройства на столичном рынке Минский. Около 12:00 аноним сообщил по линии 102 о заминировании 2 автокиоскив по адресу Оболонский проспект, 26.