В Киеве, возле "Минской", заложили самодельные взрывчатки

Аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков. фото https://t.me/vitaliy_klitschko

Взрывотехники в полдень обезвредили 2 самодельных взрывных устройства на столичном рынке "Минский".

Около 12:00 аноним сообщил по линии 102 о заминировании 2 автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

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Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили.

"Будьте внимательны и осторожны! Не стоит пренебрегать сообщениями о заминировании, ибо не все они, к сожалению, оказываются ложными", - призвал столичный мэр.

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