В Киеве возле метро загорелся автомобиль

Отмечается, что на месте работают рабочие Государственной службы по чрезвычайным происшествиям. Фото: Facebook

16 мая в Киеве на ходу загорелся автомобиль BMW.

Об этом сообщает Киев Оперативный. Пока неизвестно, пострадал ли водитель.

"На проспекте Победы, вблизи со станцией метро Нивки, прямо на ходу начал пылать автомобиль BMW", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на месте работают рабочие Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Одессе у пассажира перед вылетом загорелся электросамокат. Мужчина был вынужден выйти за пределы терминала. Он пытался потушить огонь, но оставил багаж и пошел на рейс.