У пассажира перед вылетом загорелся багаж

 
Ексклюзивы
1/5
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 162
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 369
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 369
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 963
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 729
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 144
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 594
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 756
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 531
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Просмотров: 2214
Фото
Все фото
7
3
6
4
3
Сутенерок с подчиненными накрыли на &quot;рабочем&quot; месте
Сутенерок с подчиненными накрыли на "рабочем" месте
Мужчину зарезали на пороге собственной квартиры
Мужчину зарезали на пороге собственной квартиры
Центр Киева &quot;утонул&quot; грязи. Проваливается асфальт - фото и видео
Центр Киева "утонул" грязи. Проваливается асфальт - фото и видео
Женщина не вышла на работу, ее нашли расчлененной. Кто подозреваемый
Женщина не вышла на работу, ее нашли расчлененной. Кто подозреваемый
Водитель-иностранец с рекордным количеством алкоголя в крови протаранил историческое здание
Водитель-иностранец с рекордным количеством алкоголя в крови протаранил историческое здание
Видео
Все видео
У пассажира перед вылетом загорелся багаж
У пассажира перед вылетом загорелся багаж
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Мальчик ночью сторожил под забором пьяную мать
Мальчик ночью сторожил под забором пьяную мать
Стрелок, который разнес из гранатомета BMW X5, попал на видео
Стрелок, который разнес из гранатомета BMW X5, попал на видео
Интервью
1/5
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 162
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 369
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 450
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 693
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1746
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
1 Просмотров: 288
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
пятница, 14 мая 2021 13:18

У пассажира перед вылетом загорелся багаж

  Комментировать
У пассажира перед вылетом загорелся багаж
Мужчина был вынужден выбросить электросамокат. Фото: НВ

В Одессе у пассажира перед вылетом загорелся электросамокат.

Мужчина был вынужден выйти за пределы терминала. Он пытался потушить огонь, но оставил багаж и пошел на рейс, сообщает 048.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео

"6 утра, рейс из Одессы на Киев, начал дымить багаж. Пассажира выгнали за пределы терминала. Через пару минут начал гореть завернутый в пленку электросамокат. Мужчина бросил свой самокат на тротуаре и побежал на рейс. Просто страшно представить, если бы это произошло в полете", - говорится в сообщении.

В Одесском морском порту горела понтонная мастерская, пострадавших нет. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У пассажира перед вылетом загорелся багаж». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

"Динамо" первым в СССР выиграло еврокубок

Создали сладости в тюбике

Умер Фрэнк Синатра

Укололи первую вакцину

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

Капитулировала большая страна

Самое читаемое
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 8298
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 5247
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 4788
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
 Просмотров: 4563
Швы между плиткой закрашивают маркером
Швы между плиткой закрашивают маркером Просмотров: 4077
Происшествия
Сутенерок с подчиненными накрыли на "рабочем" месте
Сутенерок с подчиненными накрыли на "рабочем" месте
7
 Просмотров: 126
Стрельба за землю: новые подробности
Стрельба за землю: новые подробности Просмотров: 216
Мужчину зарезали на пороге собственной квартиры
Мужчину зарезали на пороге собственной квартиры
3
 Просмотров: 441
Центр Киева "утонул" грязи. Проваливается асфальт - фото и видео
Центр Киева "утонул" грязи. Проваливается асфальт - фото и видео
6
 Просмотров: 576
На 3-летнего мальчика напал насильник
На 3-летнего мальчика напал насильник Просмотров: 369
Больше всего комментируют
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
3
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
2
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
2
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
Голосов: 471
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть