У пассажира перед вылетом загорелся багаж

Мужчина был вынужден выбросить электросамокат. Фото: НВ

В Одессе у пассажира перед вылетом загорелся электросамокат.

Мужчина был вынужден выйти за пределы терминала. Он пытался потушить огонь, но оставил багаж и пошел на рейс, сообщает 048.ua.

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"6 утра, рейс из Одессы на Киев, начал дымить багаж. Пассажира выгнали за пределы терминала. Через пару минут начал гореть завернутый в пленку электросамокат. Мужчина бросил свой самокат на тротуаре и побежал на рейс. Просто страшно представить, если бы это произошло в полете", - говорится в сообщении.

В Одесском морском порту горела понтонная мастерская, пострадавших нет. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.