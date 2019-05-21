В Киеве объявили штормовое предупреждение

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы. Фото: mi100.info

До конца суток 21 мая в столице ожидают порывы ветра 15-20 м/с.

Это приводит к I уровню опасности, желтому, сообщили в Укргидрометцентре.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

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- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться следует подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Циклон Axel 21 мая принесет атмосферные фронты. В результате, получим очередные дожди, грозы и похолодание.