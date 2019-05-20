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понедельник, 20 мая 2019 14:23

Синоптик предупредила об очередных дождях с грозами

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Синоптик предупредила об очередных дождях с грозами
Наиболее возможны дожди с грозами на западе Украины. Фото: www.rbc.ua

Циклон Axel 21 мая принесет атмосферные фронты.

В результате получим очередные дожди, грозы и похолодание, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Наиболее возможны дожди с грозами на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, в Кропивницком и районах в Черкасской и Одесской областях, вечером местами - в Крыму.

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На остальной территории - без осадков.

В западных областях и на севере температура воздуха снизится, на западе до +15 +22 градусов, на севере до +19 +23 градусов. На юге и востоке ожидается +25 +30 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, возможны порывы до сильного, особенно при грозах.

В Киеве во вторник температура воздуха снизится до +22, +23 градусов, ветер будет порывистым. Есть вероятность дождя с грозой.

До начала июня 2019-го в Украине не ожидается серьезных магнитных бурь, однако в некоторые дни метеозависимым людям стоит быть осмотрительными. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

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