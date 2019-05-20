Синоптик предупредила об очередных дождях с грозами

Циклон Axel 21 мая принесет атмосферные фронты.
В результате получим очередные дожди, грозы и похолодание, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
Наиболее возможны дожди с грозами на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, в Кропивницком и районах в Черкасской и Одесской областях, вечером местами - в Крыму.
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На остальной территории - без осадков.
В западных областях и на севере температура воздуха снизится, на западе до +15 +22 градусов, на севере до +19 +23 градусов. На юге и востоке ожидается +25 +30 градусов.
Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, возможны порывы до сильного, особенно при грозах.
В Киеве во вторник температура воздуха снизится до +22, +23 градусов, ветер будет порывистым. Есть вероятность дождя с грозой.
До начала июня 2019-го в Украине не ожидается серьезных магнитных бурь, однако в некоторые дни метеозависимым людям стоит быть осмотрительными. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.
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