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пятница, 16 августа 2019 17:28

В ход шли файеры, камни и баллоны - ультрас устроили драку в Запорожье

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В ход шли файеры, камни и баллоны - ультрас устроили драку в Запорожье
В центре Запорожья произошла драка. Фото: bigmir) net

Между украинскими и болгарскими болельщиками произошла драка.

Событие состоялось в Запорожье перед матчем квалификации Лиги Европы 15 августа, сообщает "Главред".

Фанаты луганской "Зари", запорожского "Металлурга" и "Кривбасса" подрались с фанатами софийского ЦСКА в центре города.

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"Представители "Металлурга", "Кривбасса", "Зари" и "Мариуполя" (около 40) атакуют паб с таким же количеством фанатов ЦСКА (София) и ЦСКА (Киев). Сторонники ЦСКА просят акционеров о Fair-Play, но те используют подручные средства. Гостям удается выйти с полицейского окружения, после небольшой стычки ЦСКА гонят соперников. Во время столкновения стороны использовали пиротехнику, камни и баллоны", - написали ультрас в Facebook.

Футбольные фанаты из Польши и Болгарии устроили столкновения в центре Словакии Братиславе. Местные жители решили, что произошел теракт.

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16
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