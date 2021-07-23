В Харькове продают мороженое с ядом

В Харькове в одном из супермаркетов города продают мороженое, которое содержит яд - этиленоксид. Это вещество используют для дезинфекции медицинских инструментов и является опасным для человека.
Производителем опасного мороженого Mars Wrigley Confectionery является Франция. Однако в Украину его завезли из Румынии. Этиленоксид обнаружили в добавке-стабилизаторе, сообщили в Госпродспоживслужбе Харьковской области.
Продавцов призвали немедленно изъять мороженое с продажи.
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"Предупреждаем операторов рынка, которые используют в производстве или осуществляют оборот вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее из оборота на срок не более двух рабочих дней", - говорится в сообщении.
В Украину завезли три партии испанского шоколада Chocolates Torras SA, Ella Del Terri с кунжутом и окисью этинола.
Это вещество - медленно действующий сильный яд для животных и человека, сообщает Государственная служба по вопросам безопасности продуктов и защиты потребителей.
Химикаты могут вызвать рак, изменения наследственной информации, раздражающее и наркотическое действие. Поставками шоколада занималась фирма Trades SA, Barcelona.
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