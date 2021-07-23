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пятница, 23 июля 2021 23:14

В Харькове продают мороженое с ядом

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В Харькове продают мороженое с ядом
Мороженое с ядом завезли из Румынии. Фото: 24tv.ua

В Харькове в одном из супермаркетов города продают мороженое, которое содержит яд - этиленоксид. Это вещество используют для дезинфекции медицинских инструментов и является опасным для человека.

Производителем опасного мороженого Mars Wrigley Confectionery является Франция. Однако в Украину его завезли из Румынии. Этиленоксид обнаружили в добавке-стабилизаторе, сообщили в Госпродспоживслужбе Харьковской области.

Продавцов призвали немедленно изъять мороженое с продажи.

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"Предупреждаем операторов рынка, которые используют в производстве или осуществляют оборот вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее из оборота на срок не более двух рабочих дней", - говорится в сообщении.

В Украину завезли три партии испанского шоколада Chocolates Torras SA, Ella Del Terri с кунжутом и окисью этинола.

Это вещество - медленно действующий сильный яд для животных и человека, сообщает Государственная служба по вопросам безопасности продуктов и защиты потребителей.

Химикаты могут вызвать рак, изменения наследственной информации, раздражающее и наркотическое действие. Поставками шоколада занималась фирма Trades SA, Barcelona.

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