В Украину завезли ядовитый шоколад - просят сообщить об обнаружении

В испанском шоколаде нашли опасные химикаты. Фото: pixabay

3 партии испанского шоколада Chocolates Torras SA, Ella Del Terri с кунжутом и окисью этинола завезли в Украину.

Это вещество - медленно действующий сильный яд для животных и человека, сообщает Государственная служба по вопросам безопасности продуктов и защиты потребителей.

Химикаты могут вызвать рак, изменения наследственной информации, раздражающее и наркотическое действие. Поставками шоколада занималась фирма Trades SA, Barcelona.

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В Госпродпотребслужбе говорят, что узнали об этом от системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам - RASFF. Там нашли несанкционированное вещество - 0,35 mg / kg-ppm - в шоколадках с семенами кунжута.

Если операторы рынка обнаружат этот шоколад в обращении, то обязаны обратиться в местные отделы и управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, на территории которых зарегистрирована мощность.

В Аликанте, Испания, водитель грузовика устроился на шоколадную фабрику и проработал там 8 дней. За это время он украл 12 т шоколада стоимостью €250 тыс. Полиция его арестовала.