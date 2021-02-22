Водитель грузовика украл 12 т шоколада стоимостью €250 тыс.

В Аликанте, Испания, водитель грузовика устроился на шоколадную фабрику и проработал там 8 дней. За это время он украл 12 т шоколада стоимостью €250 тыс.
Полиция его арестовала, сообщило издание Informacion.
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Мужчина должен был доставить шоколад из Германии в испанский город Эльче. Но он решил перепродать груз другим людям. Всего он взял €1,2 тыс.
Устроившись на работу, мужчина попросил у начальника еще €1 тыс. на ремонт автомобиля.
Полиция задержала водителя на следующее утро.
В США мужчина угнал автомобиль, в котором находились 30 ампул вакцины от Covid-19.
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