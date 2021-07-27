В Донецкой области пятилетний ребенок выпал из окна

В Мариуполе со второго этажа выпала пятилетняя девочка.
Ребенок получил травмы и сейчас находится в больнице. Об этом сообщает Нацполиция Донецкой области.
Пострадавшая находилась в квартире вместе с девятилетним братом без присмотра взрослых и самостоятельно залезла на подоконник.
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Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства травмирования ребенка.
Во Львове студентка 17-летняя Ирина Квас погиб в результате падения из окна седьмого этажа общежития. По версии полиции, девушка совершила самоубийство. Однако друзья и знакомые студентки в это не верят. Говорят, она была слишком спокойной и одновременно сильной личностью, чтобы это сделать, имела успехи в спорте.
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