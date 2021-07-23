В центре Киева едва не погибли коммунальщики

Коммунальщики едва не погибли в коллекторе. Скриншот с видео "Киев Оперативный"

В Киеве, на улице Богдана Хмельницкого 58А, едва не погибли коммунальщики.

Трое мужчин проводили ремонтные работы в канализационном коллекторе, когда им стало плохо - не хватило кислорода, сообщает "Киев оперативный".

Пострадавшие успели позвать на помощь. Их вытащили спасатели. На место происшествия также прибыла скорая.

Мужчин отпустили из больницы после обследования. Состояние их здоровья удовлетворительное.

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В городе Монастырище Черкасской области во время ремонта канализационного коллектора погибли двое мужчин. В колодце на глубине 4 м мужчины потеряли сознание. На место происшествия прибыли медики, спасатели и полиция. Коммунальщиков достали и пытались реанимировать. Но они умерли.