В Atlas Weekend прокомментировали самоубийство пропавшего мужчины

Киевлянин Вадим Онищенко исчез 11 июля. Через 4 дня его нашли в петле в многоэтажке в центре столицы. Фото - kiev.informator.ua

Организаторы Atlas Weekend заявили, что фестиваль не имеет отношения к ситуации со смертью 20-летнего Вадима Онищенко, которого нашли повешенным.

Никаких доказательств о пребывании мужчины на фестивале нет. Об этом 16 июля сообщили на официальной странице фестиваля в Facebook.

"Фестиваль Atlas Weekend не имеет никакого отношения к ситуации, которая произошла с Вадимом Онищенко. Мы приносим свои соболезнования родителям и родственникам парня, однако происшествие произошло не на территории фестиваля или ВДНХ. Более того, никаких доказательств: комментариев друзей, видеонаблюдений, GPS фиксирований, что доказывали бы факт пребывания парня на фестивале - нет ", - говорится в заметке.

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Там также добавили, что за "всю историю Atlas Weekend администрацией фестиваля не было зафиксировано ни одного летального случая".

"На территории фестиваля круглосуточно стоят 5 машин скорой помощи, высококвалифицированные медики, волонтеры, обученные оказывать медицинскую помощь в экстренных ситуациях, 2 машины патрульной полиции и 12 пеших полицейских, пожарная охрана и более 800 охранников по всему периметру", - говорят в пресс-службе .

11 июля Вадим Онищенко сообщил своей девушке и родителям, что его провели на музыкальный фестиваль друзья. После этого перестал отвечать на звонки. Родители искали его самостоятельно на фестивале, но тщетно. Еще в субботу он должен был выйти на работу, с собой у него почти не было денег. Через четыре дня его труп обнаружили в одной из многоэтажек Киева.