Украинский моряк 32-летний Александр Горяев исчез с борта иностранного судна "Виктория" в Персидском заливе. Фото - facebook.com/assol.fund

В Персидском заливе после конфликта с российскими коллегами из борта иностранного судна исчез украинский моряк 32-летний Александр Горяев.

Об исчезновении мужчины родственникам сообщил представитель крюинговой компании 13 февраля. При этом, по словам родственников, 2-й помощник капитана Горяев исчез еще 8 февраля с борта судна "Виктория" (Cargo ship, Флаг Belize, IMO 9065912), когда оно находилось в нейтральных водах Персидского залива на пути в Иран, сообщили в благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль".

Как отмечается, 23 января Горяев рассказал по телефону родственникам о том, что у него конфликт с новыми капитаном и старпомом с российского Ростова-на-Дону. По его словам, они недавно прибыли на судно, заменив предыдущих капитана и старшего помощника, которые списались на берег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Его нет на судне": в Атлантическом океане исчез украинский моряк

"Сестра и жена пропавшего уверены - дело об исчезновении пытаются" замять ": отсутствие украинского моряка коллегами обнаружено не в 16:30, как указано в сообщении, разосланном соседним судам, а гораздо раньше", - сообщили в "Ассоль".

Как узнали родственники, Горяев присутствовал на ужине и должен был заступить на вахту. Когда коллеги пришли его будить, в каюте 2-го помощника капитана не оказалось. Отмечается, что вроде у российских капитана и старпома были мотивы "не найти украинского моряка" - для вида судно сделало круг в районе предполагаемого места исчезновения и направилось в ближайший порт. Только придя в порт, они сообщили, что с борта исчез член экипажа.

Горяев - третий украинский моряк, исчез с борта иностранного судна с января до начала февраля.

Одессит 24-летний Владислав Маслов по контракту работал вторым помощником капитана на судне "таласса Патрис". 18 ноября в прошлом году в Сингапуре взошел на борт корабля. Во время рейса пропал вблизи Шри-Ланки в Индийском океане. Члены экипажа Владислава раз видели 22 ноября. Его жене сообщили на следующий день.