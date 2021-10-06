Угрожали и пытали: банда охотилась на людей ради квартир

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове 5 октября задержали банду, которая похищала людей ради квартир.

Во время задержания злоумышленники пытались убежать и совершили наезд на двух оперативников, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Группировка "специализировалась" на похищении граждан - незащищенных слоев населения - для завладения их жильем. Угрозами и физическим насилием заставляли потерпевших переоформить на них недвижимость. Организовал деятельность группировки неоднократно судимый 44-летний харьковчанин. В сообщники привлек двух мужчин и двух женщин. Все они жители Харькова и области в возрасте от 24-х до 46-ти лет. Трое из них также имеют криминальный опыт за плечами за кражи, грабежи, мошенничества и угоны", - сказано в сообщении.

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Во время задержания злоумышленников полицейские освободили потерпевшего. Мужчина был в машине злоумышленников. Они заставили мужчину подписать документы, на основании которых планировали переоформить его частный дом.

Решается вопрос о сообщении задержанным и организатору о подозрениях и избрании меры пресечения.

За содеянное злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Харькове разоблачили восемь членов банды, убивала людей ради квартир. Как жертв выбирали наркозависимых граждан и лиц пожилого возраста. Организовали схему 36-летний харьковчанин вместе с 47-летней знакомой. Действовали злоумышленники изначально 2019 года.