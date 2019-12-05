Убийство сына Соболева: названный депутатом судья прокомментировал трагедию

Предприниматель и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев назвал имена людей, которых считает причастными к убийству своего 3-летнего сына. Фото - varjag2007su.livejournal.com

Экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков не знает, почему депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев назвал его фамилию в контексте убийства его сына.

Также он выразил сочувствие Соболевым по поводу потери сына. Об этом говорится в заявлении судьи, которую передал адвокат Татькова.

"Надеюсь, что нелюди, которые это сделали, и исполнители, и заказчики получат самое суровое наказание. Не знаю, почему моя фамилия была названа Вячеславом Александровичем. Думаю, сейчас будет лишним все это выяснять у него. Просто заявляю, что не имею никакого отношения к этому варварскому злодеянию. Рассчитываю, что следствие в ближайшее время раскроет это страшное преступление. Готов к любому формату, который позволит развеять у Вячеслава Александровича малейшие сомнения относительно меня", - говорится в заявлении судьи, передает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Собирала мозг сына собственными руками" - суд избирает меры пресечения убийцам 3-летнего мальчика

Татьков заочно арестован украинским правосудием. Его подозревают в пособничестве и вынесении неправосудных решений, имущественных и коррупционных преступлениях, создании и руководстве преступной организации, вмешательстве в деятельность судебных органов, получении взятки и отмывании средств.

Известно, что Татьков скрывается в Австрии, адвокат судьи утверждал, что его подзащитный лечится за рубежом.

Вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в ​​центре Киева расстреляли внедорожник Range Rover. За рулем был предприниматель и депутат Киевского областного совета 47-летний Вячеслав Соболев. Позади сидела жена 38-летняя Инна с сыном 3-летним Александром. Пуля попала в мальчика. Он умер в "скорой" по дороге в больницу.