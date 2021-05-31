Убийство Кирилла Тлявова: как слушается резонансное дело

Два года назад 31 мая в Переяславе на Киевщине 5-летний Кирилл Тлявов получил пулю в голову. Через трое суток умер в столичной больнице. Подозреваемых по делу четверо. Двое из них - бывшие полицейские. Фото: hromadske.ua

В деле о гибели 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслава на Киевщине за два года состоялось 30 судебных заседаний.

Были исследованы письменные доказательства: протоколы осмотров места событий, протоколы обысков, следственных экспериментов, заключения судебных экспертиз, а также вещественные доказательства. Допрошены также свидетели сторон, в частности дети, которые были рядом с мальчиком в день трагедии. За расследованием дела следит лично генпрокурор Ирина Венедиктова. Об этом она отчиталась в Facebook.

"Это дело я держу на контроле со времени работы в Государственном бюро расследований. Судебное разбирательство по обвинению трех бывших полицейских и несовершеннолетнего сына одного из них в совершении хулиганства и убийства по неосторожности еще продолжается" - написала Венедиктова.

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Она добавила, что следующие судебные заседания назначены на 2, 7 и 8 июня. Запланированы допросы судебных экспертов и решение вопроса о продлении срока действия меры пресечения в отношении обвиняемых. После допроса обвиняемых стороны начнут готовиться к судебным прениям.

"Один из экс-полицейских до сих пор находится под стражей без определения размера залога. Двое еще в прошлом году, после внесения залога, из-под стражи освобождены. Несовершеннолетний находится под наблюдением матери, мера пресечения для него - личное обязательство", - подытожила Венедиктова.

Два года тому назад 31 мая в Переяславе на Киевщине был смертельно ранен выстрелом в голову 5-летний Кирилл Тлявов. Через трое суток мальчик умер в столичной больнице. Получил пулю, когда со старшим братом играл возле своего двора. Смертельный выстрел совершил уже бывший работник патрульной полиции Иван Приходько, по версии следствия. В тот день с коллегой Владимиром Петровцом, его несовершеннолетним сыном и другом Дмитрием Кривошеем в нерабочее время стреляли по жестяных банках во дворе. Дело расследовали как умышленное убийство. Затем переквалифицировали на убийство по неосторожности и хулиганство. Дело Кирилла рассматривают в Переяславском городском суде.