Убийце тату-мастера пересмотрели приговор

Татьяна Пидвашецкая и Андрей Горбатюк дружили около 5 лет. Познакомились через увлечение татуировками. Фото: FRICK_CROSS-MEDIA.ORG.UA

Убийце тату-мастера 27-летней Татьяны Пидвашецкой из Тернополя 26-летнему Андрею Горбатюку изменили приговор - с пожизненного заключения на 15 лет за решеткой.

Такое решение вынес Апелляционный суд Тернополя. Отменить решение районного суда просили адвокаты Горбатюка. Настаивали, что доказательства были недостаточно исследованы.

"Нет доказательств, изложенных в приговоре суда первой инстанции, чтобы сделать однозначный и категоричный вывод, что убийство совершил Горбатюк. А те доказательства, на которые ссылается суд первой инстанции или недопустимые, или неподобающие, то есть такие, которые фактически ничего по делу доказывают", - рассказал защитник обвиняемого Тарас Бондарчук, передает "Общественное".

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Горбатюк был в Чертковском следственном изоляторе. Общались с ним через видеосвязь. Он сказал, что Татьяну Пидвашецкую не убивал. В тот день, когда она погибла, был во Львове. В суде первой инстанции частично признал вину, потому что на том настаивали следователи. Мол, так сможет уменьшить себе срок.

Родные убитого, их адвокат Василий Притула и прокурор Ирина Еднак просили суд отклонить апелляцию. Поскольку все представленные стороной обвинения доказательства доказывают виновность Горбатюка. Бабушка убитой Илариона Невожай говорит, с решением суда не согласны и будут подавать апелляцию.

"Убил, 99 ударов в шею, руки поломал, ноги поломал. Как так? 15 лет? Пожизненное лишение свободы, я буду добиваться всего", - говорит женщина.

Почему смягчили приговор Андрею Горбатюку - будет известно 15 февраля, когда обнародуют полный текст судебного решения.

Татьяну Пидвашецкую убили ночью 16 апреля 2019 года. На теле погибшей судебно-медицинский эксперт обнаружил более 50 колото-режущих ран. Она умерла от потери крови. Андрея Горбатюка задержали 17 апреля в Львове. В прошлом году Тернопольский горрайонный суд приговорил Андрея Горбатюка к пожизненному заключению.