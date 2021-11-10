"У него был рак, врачи отказали в операции" – подробности смерти брата мэра Кривого Рога

Борис Павлов, двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога, найден в петле. Фото: t.me/taimurzin_oleksii

Двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова – 50-летний Борис Павлов повесился в съемной квартире на Гданцевке. Рядом с телом в петле полицейские обнаружили стремянку.

Мужчина тяжело болел. У него обнаружили рак желудка. Но в операции отказали, потому что еще и диагностировали туберкулез, сообщает издание "Свои. Кривой Рог".

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"У покойного был рак желудка. О диагнозе он узнал практически накануне смерти", - говорится в сообщении.

Операцию на желудке Борису Павлову планировали делать в городской больнице №2, говорит бывшая гражданская жена умершего Надежда Тесленко.

Для этого в криворожском онкодиспасере врачи провели консилиум. Но направление на операцию медики так и не дали. Объяснили это тем, что у Бориса Павлова был обнаружен туберкулез.

15 августа в загородном доме в селе Вольное нашли с простреленной грудью мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. В полиции рассматривалось несколько версий — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Также доведение до самоубийства. Родной брат Константина Павлова был найден мертвым в собственной квартире 18 октября. Около 18:00 Андрея Павлова пришли проведать друзья и обнаружили тело. Бориса Павлова нашли в петле сегодня, 10 ноября.