Еще одного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым

Бориса Павлова, двоюродного барата погибшего мэра Кривого Рога, нашли в петле. Фото: t.me/taimurzin_oleksii

Двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли в петле.

О суициде Бориса Павлова сообщила полицию его гражданская жена. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в Telegram блогер Алексей Таймурзин.

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"Покойному было около 50 лет, он тяжело болел", - говорится в сообщении.

Борис Павлов болел на туберкулез рак, сообщают источники Gazeta.ua. Повесился в арендованной квартире.

15 августа в загородном доме в селе Вольное нашли с простреленной грудью мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. В полиции рассматривалось несколько версий — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Также доведение до самоубийства. Родной брат Константина Павлова был найден мертвым в собственной квартире 18 октября. Около 18:00 Андрея Павлова зашли навестить друзья и обнаружили тело.