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понедельник, 18 октября 2021 19:34

Брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым
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Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова - Андрея - нашли мертвым в собственной квартире
Фото: t.me/ermolinskiy_news
Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова - Андрея - нашли мертвым в собственной квартире
Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова - Андрея - нашли мертвым в собственной квартире
Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова - Андрея - нашли мертвым в собственной квартире
Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова - Андрея - нашли мертвым в собственной квартире

Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в собственной квартире 18 октября.

Около 18:00 Андрея Павлова зашли проведать друзья и обнаружили тело, сообщил в Telegram-канале местный журналист Олег Ермолинский.

По словам очевидцев, еще утром Андрей Павлов был жив и жаловался на плохое самочувствие. По предварительной информации следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили. Сейчас в квартире проводят следственные действия.

Полицейские рассматривают несколько версий причины смерти: злоупотребление алкогольными напитками и осложнения, связанные с Covid-19.

По словам судмедэксперта, тело направят на вскрытие уже сегодня. И через несколько дней будет известна точная причина смерти.

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Брат Константина Павлова страдал от алкоголизма и умер, судя по всему, в результате запоя, пишет в Telegram другой журналист-блогер Алексей Таймурзин.

"Сегодня весь день ему было плохо, мужчину рвало. Все это подтверждает его друг. Никакого криминала. Расходимся", - написал Таймурзин.

15 августа в загородном доме в селе Вильне нашли с простреленной грудью мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Тело около 16:00 обнаружил его помощник. Лежал на пороге веранды на спине, одетый в футболку, шорты и высокие черные носки. Верхняя часть тела на улице, нижняя - в доме. Рядом в луже крови - охотничий карабин калибра 7,62 и одна гильза.

В полиции рассматривали несколько версий - убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Также - доведение до самоубийства. Следствие еще продолжается.

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Дата
18
октября

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