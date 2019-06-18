Туристический автобус столкнулся с грузовиком - есть погибшие

Погиб 31-летний житель Львовской области Фото: Укринформ

Автобус международного сообщения Неаполь - Херсон врезался в грузовик с прицепом, съехал в кювет и столкнулся с деревом. ДТП произошло ночью в Хмельницкой области. Один из пассажиров автобуса погиб, трое женщин - в реанимации.

В автобусе находилось 26 пассажиров, сообщает отдел коммуникации полиции Хмельницкой области.

"Около 2:45 18 июня на линию "102" поступило сообщение о ДТП в посёлке Войтовцы Волочисского района Хмельницкой области. По предварительным данным, 58-летний львовянин, управляя автобусом международного сообщения "Неаполь - Херсон", допустил столкновение с автомобилем-тягачом Iveco с прицепом, который двигался в попутном направлении. Автобус ударился в заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.

Погиб 31-летний житель Львовской области. 3 женщины получили телесные повреждения и находятся в реанимационном отделении Волочиской больницы.

Следственное управление ГУНП в Хмельницкой области открыло уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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Водителя автобуса задержали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Отец виновницы ДТП в Ужгороде Вячеслав Костраба попросил прощения за дочь в комментариях в соцсети. Написал под публикацией, где обсуждали подробности аварии и участников. Он извинился за дочь и отметил, что молится за пострадавшего ужгородца. Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, пишет Mukachevo.net.