"Бог простит" - отец извинился за дочь, которая вызвала ужасную аварию

Отец виновницы ДТП в Ужгороде Вячеслав Костраба попросил прощения за дочь в комментариях в соцсети. Написал под публикацией, где обсуждали детали аварии и участников.

Он извинился за дочь, и отметил, что молится за пострадавшего ужгородца. Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, пишет Mukachevo.net.

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Автор: mukachevo.net Отец извинился за дочь, которая на Porsche вызвала ужасную аварию

21-летняя жительница Свалявы находясь за рулем Porsche Cayenne, не справилась с управлением выехала на встречную полосу, где столкнулась с Ford Focus под управлением 32-летнего ужгородца. Сейчас девушка взята под стражу, объявлены меры пресечения.