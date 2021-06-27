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воскресенье, 27 июня 2021 13:25

Труп без сердца и задушенная во время "собачьего кайфа" школьница: новости, которые потрясли Украину
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Уходящая неделя всколыхнул Украину рядом трагических и неприятных событий. 22 июня на берегу моря возле села Лебедевка Одесской области произошел оползень рядом с базой отдыха "Жемчужина". На месте происшествия нашли вещи отдыхающих. Предполагали, что под землей могли быть люди. Поисковая операция продолжалась сутки. Спасатели, военнослужащие и местные жители вручную и с помощью техники разгребали завалы. Обошлось без погибших и травмированных.

А 24 июня стало известно, что детский стоматолог из Ровно Инна Кравчук, которую зимой уличили в избиении маленьких пациентов, и дальше ведет практику. Женщина предоставляет бесплатные и платные консультации. По телефону рассказала, что ближайшая свободная дата для визита - 2 июля. Стоматолог работает законно, говорят в прокуратуре области.

Какие еще события обсуждали украинцы - вспоминаетGazeta.ua.

21 июня в 13.20 в Белогородке под Киевом произошел взрыв в пятиэтажке. Рвануло в квартире на третьем этаже. Начался пожар, который распространился на верхние этажи и крышу. Пострадали десяток людей. В квартире, где был эпицентр взрыва, нашли труп 47-летнего мужчины. Погиб не в огне, его убили. Квартиру взорвали, чтобы скрыть преступление, рассказал начальник областной полиции Андрей Небытов.

Автор: kv.npu.gov.ua
  Спасатели 6 часов тушили пожар в пятиэтажке в селе Белогородка Бучанского района Киевской области. Там вспыхнуло после взрыва в квартире на третьем этаже. 47-летнего владельца жилья нашли убитым - с вырезанными сердцем и легкими. Подозреваемого задержали. Взрывом хотел скрыть преступление
Спасатели 6 часов тушили пожар в пятиэтажке в селе Белогородка Бучанского района Киевской области. Там вспыхнуло после взрыва в квартире на третьем этаже. 47-летнего владельца жилья нашли убитым - с вырезанными сердцем и легкими. Подозреваемого задержали. Взрывом хотел скрыть преступление

"Мужчине перерезали горло, трижды ударили ножом в грудь, вырезали сердце и часть легких. Подозреваемого установили и задержали. Это моряк, ему 43 года. Жил неподалеку. Имеет семью, она живет в Севастополе. Ему объявили подозрения в умышленном убийстве и уничтожение имущества общеопасным способом", - рассказал Небытов.

Автор: kv.npu.gov.ua
  Подозреваемый в убийстве и подрыве дома в Белогородке под Киевом сотрудничает со следствием
Подозреваемый в убийстве и подрыве дома в Белогородке под Киевом сотрудничает со следствием

Подозреваемый находится под стражей Если его вину докажут - могут посадить пожизненно.

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21 июня стали известны подробности исчезновения и убийства школьницы Анастасии Карнаух в Никополе на Днепропетровщине. Девушка ушла из дома вечером 14 июня. И якобы без разрешения родителей собиралась посетить один из музыкальных фестивалей в Киеве. В тот же вечер перестала отвечать на звонки, потом связь пропала.

На след девушки вышла служебная собака по кличке Бес. Тело лежало на пустыре вблизи бывшей ниточной фабрики. 15-летнего подозреваемого задержали. За несколько часов до этого он написал в соцсети пост. В нем признался, что девушку задушил случайно - во время "собачьего кайфа" (игры с асфиксией - умышленное перекрытия доступа кислорода к мозгу с целью вызвать кратковременную обморок, - Gazeta.ua). Но что-то пошло не так. Подозреваемый находится под стражей без права на залог

Автор: facebook.com/Татьяна Захарченко
  В Никополе на Днепропетровщине нашли убитой пропавшую 15-летнюю Анастасию Карнаух. Следователи выяснили, ее задушил знакомый-сверстник
В Никополе на Днепропетровщине нашли убитой пропавшую 15-летнюю Анастасию Карнаух. Следователи выяснили, ее задушил знакомый-сверстник

24 июня в Киевском море нашли тело 36-летнего мужчины. Поиски продолжались четверо суток. Тело заметили местные жители возле села Лебедевка. Мужчина погиб вместе с двумя дочерьми. Трагедия произошла 20 июня. Семья с дочерьми 4 и 11 лет плавала на матрасах, их отнесло от берега. Они перевернулись. Мать и младшую девочку вытащили свидетели. Ребенку делали искусственное дыхание, но он умер по дороге в больницу. Тело второй девочки нашли через двое суток в более 10 км от места исчезновения, вблизи села Козаровичи.

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23 июня в Тальном Черкасской нашли труп пропавшего три года назад 52-летнего валютчика. Скелет достали из ямы с нечистотами во дворе владельца автомойки. Он сам признался в содеянном, когда его задержали за убийство другого знакомого валютчика 20 июня. Полицейские устанавливают подробности. Подозреваемый находится под стражей по решению суда. Ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.

Автор: ch.npu.gov.ua
  В Черкасской области задержали 60-летнего мужчину, который убил двух валютчиков. Одного из них искали три года
В Черкасской области задержали 60-летнего мужчину, который убил двух валютчиков. Одного из них искали три года

На Харьковщине разоблачили банду, в которую входили действующие и бывшие должностные лица Национальной полиции. Они требовали деньги у покупателей наркотиков и психотропных за освобождение от привлечения к уголовной ответственности. В случае отказа платить взятки - пытали и угрожали физической расправой. Средний размер "отступных" составлял от $200 до 500 с одного наркозависимого. Задокументировано более полсотни фактов получения преступниками неправомерной выгоды. Для реализации схемы полицейские получали от наркодилеров и через телеграмм-каналы информацию о наркозависимых, которые пытаются приобрести запрещенные вещества. Затем участники группировки без соблюдения процессуальных норм задерживали "клиентов" во время изъятия "товара" с "закладок". После этого так называемые правоохранители требовали деньги от псевдозадержанных за освобождение их от привлечения к уголовной ответственности. Девяти полицейским уже сообщили о подозрении.

Автор: ssu.gov.ua
  На Харьковщине разоблачили банду, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники Нацполиции
На Харьковщине разоблачили банду, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники Нацполиции

В селе Рудовка вблизи Прилук на Черниговщине во время пожара в доме погибли супруги 26 и 23 лет вечером 26 июня. Сиротами остались двое детей. Их накануне родители отдали родственникам погостить. Вероятной причиной трагедии стало короткое замыкание электросети.

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Дата
27
июня

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