Трое в лодке: погибшим на дамбе отдыхающими оказались областные чиновники

Лодка с 3 мужчинами опасно приблизилась к дамбе и перевернулась. Фото: скрин с видео

Трое мужчин, надувная моторная лодка которых перевернулась в водовороте у дамбы около Полтавы в воскресенье, были сотрудниками Полтавской ОГА.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Полтавщина".

"Установлены личности мужчин. Это начальник отдела транспорта и организации пассажирских перевозок Полтавской ОГА 38-летний Сергей Гайдар, главный специалист этого отдела 35-летний Владимир Трофименко и бывший главный специалист отдела 32-летний Николай Юрко", - пишет издание.

Мужчины собрались в воскресенье 11 апреля вблизи села Вакуленцы на окраине Полтавы, чтобы отпраздновать день рождения самого молодого члена компании, Николая Юрко. Ему в пятницу 9 апреля исполнилось 32 года.

Трое мужчин праздновали, а потом на моторной лодке против течения плавали по реке Ворскла неподалеку от дамбы около 16:00. По неизвестной причине направили плавсредство вплотную к шлюзам, где водоворот воды опрокинул лодку и затянул отдыхающих под воду. Сила течения была такова, что переломила весло с лодки - его спасатели нашли во время поисков тел.

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В тот же день нашли тела Владимира Трофименко и Николая Юрко. Известно, что одно из них нашли на мели, другое - на глубине. Тело Сергея Гайдара продолжают искать. Поиски прекращали на темное время суток и возобновили с 06:00 в понедельник.

Видеокамера вблизи дамбы, направленная на нижней бьеф гидротехнического сооружения, зафиксировала последние минуты жизни погибших.

В Полтаве на Ворскле поблизости Вакуленських шлюзов регуляторов перевернулась резиновая лодка, в которой находились 3 мужчин. Лодку с людьми затянуло под плотину, сообщили спасателям очевидцы в воскресенье 11 апреля в 16:17. К поискам сразу привлекли специалистов спасательно-водолазной службы.