На Ворскле перевернулась лодка с отдыхающими: все погибли

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В Полтаве на Ворскле поблизости Вакуленських шлюзов регуляторов перевернулась резиновая лодка, в которой находились 3 мужчин.

Лодку с людьми затянуло под плотину, сообщили спасателям очевидцы 11 апреля в 16:17. К поискам сразу привлекли специалистов спасательно-водолазной службы, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Одного погибшего нашли в 17:04 по нескольких сотнях метров от плотины, на небольшой глубине. Тело еще одного погибшего подняли со дна реки в 17:50", - говорится в сообщении.

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Поиски третьего человека прекратили поздно вечером. С 6:00 12 апреля их восстановили.

О погибших информации пока нет. Спасатели говорят, что это были не рыбаки. Скорее всего, погибшие - это отдыхающие, которые близко подошли к плотине - их туда затянуло течением.

На реке Днепр в Полтавской области перевернулась лодка, в которой находились 4 человека. Инцидент произошел вблизи села Липовое. Один мужчина с лодки добрался до берега самостоятельно. Трое других - погибли.