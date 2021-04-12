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понедельник, 12 апреля 2021 09:01

На Ворскле перевернулась лодка с отдыхающими: все погибли
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В Полтаве перевернулась лодка с тремя людьми. Все погибли
Фото: pl.dsns.gov.ua
В Полтаве перевернулась лодка с тремя людьми. Все погибли
В Полтаве перевернулась лодка с тремя людьми. Все погибли
В Полтаве перевернулась лодка с тремя людьми. Все погибли

В Полтаве на Ворскле поблизости Вакуленських шлюзов регуляторов перевернулась резиновая лодка, в которой находились 3 мужчин.

Лодку с людьми затянуло под плотину, сообщили спасателям очевидцы 11 апреля в 16:17. К поискам сразу привлекли специалистов спасательно-водолазной службы, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Одного погибшего нашли в 17:04 по нескольких сотнях метров от плотины, на небольшой глубине. Тело еще одного погибшего подняли со дна реки в 17:50", - говорится в сообщении.

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Поиски третьего человека прекратили поздно вечером. С 6:00 12 апреля их восстановили.

О погибших информации пока нет. Спасатели говорят, что это были не рыбаки. Скорее всего, погибшие - это отдыхающие, которые близко подошли к плотине - их туда затянуло течением.

На реке Днепр в Полтавской области перевернулась лодка, в которой находились 4 человека. Инцидент произошел вблизи села Липовое. Один мужчина с лодки добрался до берега самостоятельно. Трое других - погибли.

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Дата
12
апреля

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