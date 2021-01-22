Трагедия в Харькове: почему пожарным не удалось спасти людей

В Харькове во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Фото: kh.dsns.gov.ua

Погибшие в незаконном частном доме престарелых находились на 2-м этаже здания.

Спасти их не удалось из-за их физического состояния и из-за того, что огонь распространялся быстро. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"К месту направили подразделения ГСЧС в достаточном количестве для того, чтобы выполнить задачи по тушению и спасению людей. По прибытии в 15:15 ситуация была следующая: вырывалось пламя по периметру всего здания, а также густой черный дым. В окна было видно, что огонь распространился на весь 2-й этаж. Также горит перекрытие между 1-м и 2-м этажом", - отметил Сергей Яровой.

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На месте пожара работали 13 единиц техники и 50 спасателей. С 1-го этажа спасли 9 человек. А на 2-м этаже все люди были маломобильные или имели болезни, связанные с ментальными расстройствами.

Окончательные причины трагедии установят после завершения работы экспертов.

Днем 21 января в частном доме для людей пожилого возраста на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это пациенты и 4 работника. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом.