Телефонного минера поймали, когда он еще не успел положить трубку

К месту, которое якобы заминировано, приехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, газовая служба, бригада скорой медицинской помощи, кинолог

Сегодня, 20 мая, львовские патрульные задержали псевдоминера, еще когда он держал в руках телефонную трубку и сообщал о "заминировании" помещения на улице Железнодорожной.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовщины.

"Диспетчер продолжила говорить с заявителем, и параллельно сообщила о происшествии экипажу патрульной полиции. Патрульные, которые были неподалеку, поехали к таксофону, откуда осуществлялся звонок. Там они обнаружили мужчину, который еще не успел закончить разговор ", - говорится в сообщении.

Личность установили в базе данных - им оказался 23-летний львовянин.

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К месту, которое якобы заминировано, приехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, газовая служба, бригада скорой медицинской помощи, кинолог.

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан мужчине грозит уголовная ответственность. Статья предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Псевдоминером оказался 23-летний львовянин

Работники полиции проверяют информацию о "заминировании" десяти объектов в Одессе. В полицию поступило сообщение о том, что десять отелей города заминированы.