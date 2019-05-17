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пятница, 17 мая 2019 14:40

"Заминировали": самолет экстренно садился в Одессе

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&quot;Заминировали&quot;: самолет экстренно садился в Одессе
Посадка самолета в Одессе была связана с анонимным сообщением о взрывном устройстве, якобы находился на борту самолета. Фото с открытых источников.

Самолет, совершавший рейс из Киева в Египет, утром 17 мая экстренно посадили в аэропорту Одессы.

Посадка была связана с анонимным сообщением о взрывном устройстве, якобы находившихся на борту самолета, передает Украинская правда.

"Около пяти утра в Малиновский отдел полиции Одессы поступило сообщение от Украэроруха, что борт сообщением "Борисполь — Шарм-эль-Шейх" был посажен в аэропорту Одессы из-за сообщения о замминировании", - отметил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

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По его словам, самолет авиакомпании Wind Rose посадили около 4:30.

"На место выехали взрывотехники и кинологи. Обследовали борт и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов", - рассказал Тракало.

Согласно расписанию на сайте "Борисполя", самолет вылетел из столицы в 03:20. После проверки в 10:20 самолет снова полетел в Египет.

В Харьковской области пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в салоне пассажирского автобуса.

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Дата
17
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